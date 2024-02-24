Adıyaman’da bina içerisinde çıkan yangın sonucu 4 kişi zehirlendi

Kaynak: İHA
Adıyaman’da bina içerisinde çıkan yangın sonucu 4 kişi zehirlendi
Adıyaman’da bir binada yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu 4 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 1741 sokakta meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre üç katlı bir binanın merdiven boşluğunda bulunan hortum, bebek arabası gibi eşyaların yer aldı bölümde yangın çıktı.

Çıkan yangın kısa sürede büyürken, bina içerisinde yayılan dumandan dolayı binada oturan dört kişi zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince dumandan zehirlenen kişiler itfaiye merdiveni yardımıyla dışarıya çıkartılarak ambulanslara alınırken, burada ilk müdahalesi yapılan 4 kişi sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yangın ise itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde söndürüldü.

Hastaneye kaldırılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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