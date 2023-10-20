Adıyaman'da, devrilen traktördeki karı- kocayı ölüm ayırdı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Akkuş (70) yaşamını yitirdi, eşi Meral Akkuş (58) ise ağır yaralandı.

KAYNAK: DHA
Adıyaman'da, devrilen traktördeki karı- kocayı ölüm ayırdı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yelbastı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Akkuş yönetimindeki 02 DD 539 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Mustafa Akkuş'un, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan eşi Meral Akkuş ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Akkuş'un cenazesi kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga konulurken, eşinin tedavisi devam ediyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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