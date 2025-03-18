Adıyaman’da feci kaza! Otomobil takla attı

Kaynak: İHA
Adıyaman’da feci kaza! Otomobil takla attı

Adıyaman'da otomobilin takla atması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mahmut K. idaresindeki 06 BE 4570 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Besni yol ayrımı kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

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Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mahmut K. ile otomobilde bulunan Ercan K., İrfan S. ve Mustafa Ali S. yaralandı.

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Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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