Adıyaman'da fünyeyle patlatılan çantadan kıyafet çıktı

Eskisaray Mahallesi’nde öğle saatlerinde Mimar Sinan Kültür Parkı önünde kaldırımda bir sırt çantasını gören vatandaşlar, bomba olma ihtimali üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çantanın çevresini kapatarak durumu bomba imha uzmanına haber verdi.

Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde fünye ile patlatılan sırt çantasının içerisinden kıyafet çıktı. Polis ekipleri, çantayı bırakan kişinin kimliğinin tespit edilebilmesi için inceleme başlattı.