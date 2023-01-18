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4 yaşındaki çocuğun kaçırılma anı kameraya yansıdı

Adıyaman'da evinin önünde oynayan 4 yaşındaki kız çocuğunun kaçırıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuk yaklaşık 10 saatlik çalışmaların ardından Şanlıurfa'da bulundu.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 11:25
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Adıyaman'da kaçırılan 4 yaşındaki çocuk Şanlıurfa'da bulundu

4 yaşındaki çocuğun kaçırılma anı kameraya yansıdı
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Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu aile, 4 yaşındaki kızları Hele Usu hakkında güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.
Bunun üzerine çevrede inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarında küçük kızın zihinsel engelli S.A. (37) tarafından kaçırıldığını tespit etti.

Engelli kişinin küçük Hele ile Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda bir süre yürüdüğü daha sonra da otostop yaparak Şanlıurfa iline doğru gittikleri tespit edildi.
Polis, bu tespit üzerine küçük kızı bulmak için Adıyaman kent merkezi ve Şanlıurfa'da arama-tarama çalışmalarına başladı.

Ekipler, yaptıkları yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından Hele Usu ile S.A'nın Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl'de bulunduğunu saptadı. Buraya yönlendirilen ekipler, kısa süre içerisinde kız çocuğunu bulup korumaya, şüpheliyi de gözaltına aldı.

Çocuk Şubesi ekiplerince Balıklıgöl yerleşkesi yakınlarındaki bir restorana götürülen Usu'ya, polislerce yemek ikram edildi.

Kız çocuğunun işlemlerinin ardından çocuk şubesi polislerinin refakatinde Adıyaman'a götürülerek ailesine teslim edileceği öğrenildi.
Şüpheli S.A. da işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.(AA)

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