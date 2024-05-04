İranlılar hayatının şokunu yaşadı: Jandarma bitkiyi görünce servet değerinde ceza kesti

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri, yol kontrolü yaptıkları sırada İran uyruklu 2 kişinin üç çuvalda çok sayıda “dev soğan” bitkisi (Allium Giganteum) bulundurduğunu belirledi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye kontrol noktasına gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, doğayı tahrip ederek toplandığı ve yumrularıyla birlikte çıkarıldığı belirlenen bitkilere el koydu.

Muhafaza altına alınan bitkiler Yüzüncü Yıl Üniversitesi Flora Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Ünal'a teslim edilerek, yeniden toprağa ekilmeleri sağlandı.

İzinsiz bir şekilde bitkileri toplayan İran uyruklu 2 şüpheliye biyoçeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 774 bin 282 TL idari para cezası uygulandı.