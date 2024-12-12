Adıyaman’da karbonmonoksit zehirlenmesi! 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adıyaman’da karbonmonoksit zehirlenmesi! 1 ölü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 37 yaşındaki Recep Tayip İnan, gece saatlerinde ısınmak amacıyla kovada yanan kömür ve odun közlerini içeri alarak uykuya daldı.

Ancak kovadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenen İnan, sabaha karşı iş yerine gelen arkadaşları tarafından hareketsiz bir şekilde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan ilk incelemede İnan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazesi, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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