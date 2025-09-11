Adıyaman’da kaza! Motosiklet sürücüsü ucuz kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adıyaman’da kaza! Motosiklet sürücüsü ucuz kurtuldu

Adıyaman’da bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Adıyaman’da direksiyon hakimiyetini kaybolduktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere Bölgesinde Serkan Y. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Serkan Y. yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw536131-01.jpg

aw536131-02.jpg

