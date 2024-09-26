Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde Mustafa K. idaresindeki 03 PL 870 plakalı otomobil ile Fatma O. idaresindeki 02 AEZ 479 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan sürücü Fatma O. ile yolcu olarak bulunan Ali O. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastane kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı

Son Haberler
AVM'lerdeki fahiş kira artışları masaya yatırıldı
AVM'lerdeki fahiş kira artışları masaya yatırıldı
Emekli Koramiral Yunan botuna neden anında müdahale edilemediğini açıkladı
Emekli Koramiral Yunan botuna neden anında müdahale edilemediğini açıkladı
Yasak aşkta şeytani plan! Kalp krizi dediler cinayet çıktı...
Yasak aşkta şeytani plan! Kalp krizi dediler cinayet çıktı...
"Tarikatlar kapatılsın" dedi! Özcan Deniz Kızıl Goncalar'daki sahnesiyle gündem oldu
"Tarikatlar kapatılsın" dedi! Özcan Deniz Kızıl Goncalar'daki sahnesiyle gündem oldu
TÜİK bu sefer eğmeden bükmeden açıkladı: Her 100 kişiden 2'si ülkeden kaçıyor
TÜİK bu sefer eğmeden bükmeden açıkladı: Her 100 kişiden 2'si ülkeden kaçıyor