Adıyaman'da motosikletin feci kazası

Kaynak: İHA
Adıyaman'da motosikletin feci kazası

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet sürücüsü elektrik direğine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Adıyaman Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde İlker Ulema idaresindeki 02 AFE 408 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü İlker Ulema ağır yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan İlker Ulema'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da motosikletin feci kazası

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