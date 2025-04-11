Adıyaman’da polislerin şefkati: Yürekleri ısıttı

Adıyaman merkeze bağlı Hasancık Köyü'nde tüpü bittiği için markete gelen yaşlı bir kadını fark eden Bölge Trafik Polis ekipleri, market içerisinde yaşlı kadının alışverişine yardımcı oldu. Yaşlılıktan dolayı yürümekte de zorlanan yaşlı kadına yardımcı olan polis ekipleri, daha sonra yaşlı kadının yağmurda yürümesine izin vermedi.

Polis ekipleri yaşlı kadının ıslanmaması için yaşlı kadını araca bindirerek evine kadar bıraktı. Polis ekiplerinin yardım severliği ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Vatandaşlar polis ekiplerine yardım severliğinden dolayı teşekkür etti.