﻿Adıyaman'da sandal faciası: 2 kişi öldü

AA'da yer alan habere göre, balık tutmak için Gölbaşı Tabiat Parkı'ndaki göle açılan 3 arkadaş, sandalın alabora olması sonucu suya düştü.

Ö.D. yüzerek kıyıya çıkarken kayıp 2 kişiyi arama çalışması başlatıldı.





112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgeye, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli kurbağa dalgıçlar sevk edildi.





Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı da bölgedeki çalışmaları takip etti.

Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarına ara verilmesinin ardından vatandaşlar göl kenarında bir erkek cesedi gördüklerini güvenlik güçlerine bildirdi.

Ekipler, cesedin V.E'ye ait olduğunu belirledi.