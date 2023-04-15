﻿Meyve bahçelerinde sel felaketinin izleri sürüyor

(İHA) Sel felaketinin üzerinden bir geçmesine rağmen izler hala silinmedi. İlçenin kuzeyinde bulunan Hacı Muhammet Dağı’ndan kopan tonlarca ağırlığındaki kaya parçaları ve taşların yanı sıra, milyonlarca metreküp çamur arazilerin üzerini kapladı.

Taşan dereler özellikle dut ağaçlarının bulunduğu meyve bahçelerine zarar verdi.

DUTLAR TOPLANAMADI

Dut yetiştiriciliğinin yaygın olduğu ve ismini ‘dut’ meyvesinden alan Tut ilçesinde, meyve bahçeleri büyük hasar aldı.

Üreticiler, yaşanan sel nedeniyle arazilerin zarar görmesinden dolayı mağdur olduklarını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.