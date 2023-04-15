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Meyve bahçelerinde sel felaketinin izleri sürüyor

Adıyaman’ın Tut ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetmiş, bir çok ev ve arazi sel nedeniyle zarar görmüştü.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 19:47
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Adıyaman'da sel felaketinden sonra meyve bahçeleri çamur ve taşlarla kaplandı

Meyve bahçelerinde sel felaketinin izleri sürüyor
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(İHA) Sel felaketinin üzerinden bir geçmesine rağmen izler hala silinmedi. İlçenin kuzeyinde bulunan Hacı Muhammet Dağı’ndan kopan tonlarca ağırlığındaki kaya parçaları ve taşların yanı sıra, milyonlarca metreküp çamur arazilerin üzerini kapladı.

Taşan dereler özellikle dut ağaçlarının bulunduğu meyve bahçelerine zarar verdi.

DUTLAR TOPLANAMADI

Dut yetiştiriciliğinin yaygın olduğu ve ismini ‘dut’ meyvesinden alan Tut ilçesinde, meyve bahçeleri büyük hasar aldı.

Üreticiler, yaşanan sel nedeniyle arazilerin zarar görmesinden dolayı mağdur olduklarını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

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