Adıyaman’da şiddetli rüzgar ağaçları savurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adıyaman’da şiddetli rüzgar ağaçları savurdu

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şiddetli rüzgardan dolayı ağaçlar devrildi. Rüzgarın etkisiiyle devrilen ağaçlar ulaşımı aksattı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şiddetli rüzgardan dolayı devrilen ağaçlar ulaşımı engelledi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Taşkale Köyü'nde etkili olan şiddetli rüzgar, ulaşımı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç köy yoluna devrilerek ulaşımı durdurdu. Yol üzerinde devrilen ağaçların bir kısmı, köy halkının kendi imkânlarıyla kaldırıldı. Şiddetli rüzgarın ilçe merkezinde de çeşitli materyalleri uçurarak araçlara zarar verdiği öğrenildi.

Rüzgardan can kaybı veya yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman’da şiddetli rüzgar ağaçları savurdu

Adıyaman’da şiddetli rüzgar ağaçları savurdu

Adıyaman’da şiddetli rüzgar ağaçları savurdu

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