Adıyaman'da silahlı kavgayı kamera anbean kaydetti

Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir iş yeri önünde iki grup arasında tartışma çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında bir şahsın belindeki tabancayı çıkarıp kavga ettiği kişiye ateş etmesi iş yeri kameralarına saniye saniye yansıdı.

Tabancanın ateşlenmesi ile kavga eden şahsın merminin hedefinden kaçma çabaları dikkatlerden kaçmadı. Olay yerinde bulunan kişilerin araya girmesi ile kavga eden kişiler sakinleştirildi. Tabancadan çıkan mermi ise olay yerinde bulunan bir iş yeri önündeki valize isabet etti.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Polis ekipleri kavga olayına karışan şahısların bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.