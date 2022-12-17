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Trafik kazasında ölen astsubayın naaşı toprağa verildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Emrah Daşkol'un cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 14:29
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Adıyaman'da trafik kazasında ölen astsubayın naaşı toprağa verildi

Trafik kazasında ölen astsubayın naaşı toprağa verildi
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AA'da yer alan habere göre, dün sabah saatlerinde görev dönüşü memleketi Adıyaman'a giderken Sakçagözü Mahallesi mevkisinde aracının şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Emrah Daşkol (26) için merkeze bağlı Vartana köyünde tören düzenlendi.

Törene, Daşkol'un yakınları, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Başsavcı Vekili Burak Kaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Daşkol'un cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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