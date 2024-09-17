Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Kaynak: İHA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Adıyaman'da jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da jandarmanın uyuşturucu satıcılarına ilişkin başlattığı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcıları ve kullananlara dair yürütülen çalışma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli adrese operasyonlar yapıldı.

Düzenlenen operasyonlarda 154 gram esrar, 91 gram bonzai, 40 gram kenevir tohumu, 22 kök kenevir, 5 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

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