Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: İHA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Adıyaman'da, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı.

Adıyaman'da, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince il merkezinde yapılan uyuşturucu denetimleri esnasında uyuşturucu bulundurdukları tespit edilen 5 farklı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 399 gram sentetik uyuşturucu ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 5 şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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