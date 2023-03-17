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  • Tutuklanan müteahhit Kızılay Şube Başkanı çıktı. Adıyaman’da yaptığı site 70 kişiye mezar olmuştu

Tutuklanan müteahhit Kızılay Şube Başkanı çıktı. Adıyaman’da yaptığı site 70 kişiye mezar olmuştu

Adıyaman’da 70 kişiye mezar olan Süeda Kent Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Murat Bulut tutuklandı. Bulut'un, Kızılay'ın Adıyaman şube başkanı olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 01:23
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Adıyaman’da yaptığı site 70 kişiye mezar olmuştu... Tutuklanan müteahhit Kızılay Şube Başkanı çıktı

Tutuklanan müteahhit Kızılay Şube Başkanı çıktı. Adıyaman’da yaptığı site 70 kişiye mezar olmuştu
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Adıyaman Başsavcılığı'nın Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 70 kişinin hayatını kaybettiği Süeda Kent Sitesi’nin müteahhidi Mehmet Murat Bulut kent merkezinde gözaltına alındı.

Bulut, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Artı Gerçek'ten Onur Öncü'nün haberine göre Bulut’un Kızılay’ın Adıyaman şube başkanı olduğu ortaya çıktı.

Kızılay’ın internet sitesinde de Adıyaman Şube Başkanı olarak hala Mehmet Murat Bulut'un ismi yer alıyor.

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