Adıyaman'da yaşlı kadın aranıyor! 9 gündür haber yok

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 Ocak tarihinden beri kayıp olan 65 yaşındaki Nuriye Parmaksız'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Nuriye Parmaksız'ın en son görüldüğü Gölbaşı-Malatya Karayolu üzerindeki HES Barajının etrafı ekipler tarafından didik didik aranmış AFAD, Jandarma ve Polis ekiplerinin karadan, insansız hava aracı (İHA) ve dronlarla da havadan aramalar yapılmıştı.

9 gündür her yerde aranan Nuriye Parmaksız'ın Göksu Nehrine düşüp baraj gövdesine kadar sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine baraj kapakları kontrollü olarak açılmıştı. Baraj sularının boşaltılmasıyla da Nuriye Parmaksız'ın izine rastlanılmadı.

Toplam 154 kişiden oluşan arama ve kurtarma ekipleri, Parmaksız'ın izine ulaşmaya çalışıyor.