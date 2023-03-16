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70 vatandaşa mezar olan sitenin müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı. Sitenin enkazında 70 vatandaşımız hayatını kaybetti

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 19:12
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Adıyaman'da yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı

70 vatandaşa mezar olan sitenin müteahhidi tutuklandı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan Süeda Kent Sitesi'nin müteahhidi tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 70 vatandaşın hayatını kaybettiği Süeda Kent Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Murat Bulut, kent merkezinde gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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