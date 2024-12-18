Adıyaman’da zabıtadan dilenci temizliği

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adıyaman’da zabıtadan dilenci temizliği

Adıyaman zabıtası kent dilencilik yapan kişilere göz açtırmıyor. Bu kapsamanda cadde ve sokaklarda dilenen kişiler yakaladı. Dilencilere kabahatler kanunu kapsamında cezai işlem yaptı.

Başka illerden geldikleri belirlenen kadın dilencilerin, özellikle trafik ışıklarında ve iş yerlerinde vatandaşları rahatsız ettiği tespit edilmesi üzerine Zabıta Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde yakalanan dilenciler, zabıta karakoluna götürülerek üzerlerinde bulunan paralara tutanakla el konuldu. Dilencilere, kabahatler kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzurunu bozacak bu tür olayların önüne geçmek için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların Adıyaman Belediyesi 153 İhbar Hattı üzerinden bildirimde bulunmalarını istedi.

Adıyaman’da zabıtadan dilenci temizliği

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