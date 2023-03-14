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Adiyat suresinin Türkçe anlamı nedir?

Mekke’de inen Adiyat suresi 11 ayetten oluşmaktadır. Adiyat suresinde Âdiyât, koşan atlar demektir. İşte Adiyat suresinin Türkçe anlamı..

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 15:31
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Adiyat suresinin Türkçe anlamı nedir?

Adiyat suresinin Türkçe anlamı nedir?
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Adiyat suresi Mekke'de inmiştir. Adiyat suresi 11 ayetten oluşmakta olup Asr suresinden sonra inmiştir.

Âdiyât, koşan atlar demektir. Bu sûrede insanoğlunun nankörlüğünden, kıyamet günü ortaya çıkacak acıklı durumdan söz edilir.

ADİYAT SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1- O harıl harıl (savaşa) koşanlara,

2- (Tırnaklarıyla yerden) ateş çıkaranlara,

3- Sabahleyin akın edenlere,

4- Tozu dumana karıştıranlara,

5- Derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki,

6- Şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür.

7- Ve kendisi de buna şahittir.

8- Gerçekten o dünya malını çok sevdiği için katıdır.

9- Bilmiyor mu ki, kabirlerin içindekiler fırlatılacak.

10- Ve sinelerin içindekiler derlenecek.

11- O gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır

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