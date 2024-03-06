Adli kontrol şartı verilen şüphelinin imza bile atmadığı ortaya çıktı. Mahkeme topu PTT’ye attı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Hatay Antakya’da yıkılarak 14’ü çocuk 42 kişiye mezar olan Selim Köse Apartmanı soruşturmasında, şüpheli Eysem E.’ye, 23 Mart 2023 tarihinde haftada bir gün imza atması için adli kontrol kararı ve yurtdışına çıkış yasağı kararı verildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın aktardığına göre, 7 Aralık 2023 tarihinde, mahkeme tarafından hazırlanan yazıda, şüpheli Eylem E'.ye kararın tebliğ edilmediği ve bu sebeple de belirlenen günlerde imza atmadığı ortaya çıktı.

TUTUKLANMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Şüpheli Eysem E.’nin adli kontrol şartına uymama nedeni olarak ise PTT’nin kararın verildiği tarihte çalışmaması gösterildi. Depremde yakınlarını kaybeden Avukat Seda Mutaf, adli kontrol kararına uymayan şüpheli Eylem E.'nin tutuklanmasını talep etti. Mahkeme bu talebi de reddetti.

ŞÜPHELİNİN TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Avukat Seda Mutaf, Hakimler Savcılar Kurulu’na Hatay 1. Sulh Hukuk Mahkemesi hakimini şikâyet etti. Mutaf, enkazdan karot, demir numunesi alınması ve alanda sondaj yapılmasına ilişkin taleplerine geri dönüş beklerken, Eysem E.’nin talepleri kabul edildi.

Mutaf yaptığı şikâyette, “Hatay 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılmış iki adet delil tespit içeren değişik iş dosyası derdest iken ve karot ve demir numunesi alınması ile sondaj talebi beklerken, soruşturma dosyası şüphelisi Eysem E. tarafından açılmış bir delil tespit talebi olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Kaldı ki halihazırda delil tespiti yapılmasını bekleyen iki adet delil tespit istemli değişik iş dosyası dururken yeni açılmış başka bir delil tespitinde karot alınması mahkemenin açıkça tarafsızlığını yitirdiğini gösteren çok önemli bir husustur.” ifadelerine yer verdi.

“Şüphelinin talepleri kabul edilirken bizim taleplerimiz neden reddediliyor?” ifadesini kaydeden Avukat Seda Mutaf, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bizim taleplerimize karşılık ‘Savcılık tarafından demir karot numuneleri alındı’ deniyor ama şüpheli istediğinde bu numuneleri alıyorlar. Dosyadaki tüm şüphelileri elini kolunu sallayarak sokakta geziyor. Hepsi akrabalar ve inşaat yapmaya devam edenler dahi var. Bize resmen mezar hazırlamışlar ama yargı önünde hesap sorulmuyor.” dedi.