Adli tatil yarın başlıyor! 31 Ağustos’ta sona erecek

Kaynak: AA
Adli tatil yarın başlıyor! 31 Ağustos’ta sona erecek

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil, yarın başlayacak.

Adli tatil yarın başlıyor

Bu süre boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay da nöbetçi heyetler görevlendirecek. Danıştay’daki nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca “yürütmenin durdurulması” taleplerini karara bağlayabilecek.

Yargıtay’da ise ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 102’nci, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 331’nci, Danıştay Kanunu’nun 86’ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 61’inci maddeleri gereğince her yıl 20 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’ta sona eriyor.

Yeni adli yıl, 1 Eylül’ün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 2 Eylül’de Yargıtay’da düzenlenecek törenle başlayacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor. Eylül ayında önemli davaların görülmesine devam edilecek.

Bu kapsamda, 9 Eylül’de Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası, 30 Eylül’de de eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davaların duruşması görülecek. FETÖ’nün “emniyet mahrem imamı” olduğu iddiasıyla “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan hakkında dava açılan Kemalettin Özdemir de 11 Eylül’de hakim karşısına çıkacak.

Ayrıca, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler’e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca’nın da bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına 2 Ekim’de devam edilecek.

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