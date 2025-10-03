Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü tüm ihtimalleri sıraladı... Güllü soruşturması derinleşiyor! Kızlarının ifadesi yeniden alınacak

Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü tüm ihtimalleri sıraladı... Güllü soruşturması derinleşiyor! Kızlarının ifadesi yeniden alınacak

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma cinayet masasına devredilmişti. Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü katıldığı canlı yayında Güllü'nün ölümüyle ilgili tüm ihtimalleri sıraladı. Öte yandan kızı Tuğyan Ülkem ile manevi kızı Sultan Nur Ulunun ifadeleri yeniden alınacağı öğrenildi.

Ölümüyle sanat camiasını yasa boğan Güllü’nün hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Neler Oluyor Hayatta programına konuk olan Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü, yaşanan olaydaki ihtimalleri sıralayarak videodaki sessizliğe dikkat çekti.

7y.webp

Görgülü, "Yaklaşık bir buçuk dakikaya yakın sessizlik var. Orada iki tane genç kız var. Güllü hanım çıktıktan sonra bir şıkırdatma sesi duyuyoruz yaklaşık 10 defa. Bazı iddialar var yasaklı madde kullanımıyla ilgili. Güllü hanım çıkıyor ve yavaş hareket ediyor" dedi.

u.webp

OLAĞAN DIŞI BİR DURUM VAR

Vertigo, kullandığı ilaçların belindeki platin davranışlarını yavaşlattığını söyleyen Görgülü, “Hayatın olağan akışına aykırı durum var burada. Siz evinizdeki kişileri tanıyorsunuz. 'O ne lan' demeniz için hayatın olağan akışı dışında bir durumla karşılaşmış olmanız gerekiyor" dedi

kj.webp

Güllü'nün patronu serveti araştırılsın demişti! Bu kez de 6-7 milyon TL borç iddiası ortaya çıktıGüllü'nün patronu serveti araştırılsın demişti! Bu kez de 6-7 milyon TL borç iddiası ortaya çıktı

‘11 DERECE HİSSEDİLEN SICAKLIKTA CAMI AÇAR MISINIZ?’

Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü sözlerine şöyle devam etti; 'Olay 26 Eylül'de yaşandı. O gün Çınarcık'ta hava durumuna baktım. Gece hissedilen sıcaklık 11 derece. 11 derece hissedilen sıcaklıkta camı açar mısınız?'

Güllü’nün ölümü şüpheli bulunmuştu! Cinayet büro harekete geçti... ‘İki erkek’ ayrıntısı her şeyi değiştirdiGüllü’nün ölümü şüpheli bulunmuştu! Cinayet büro harekete geçti... ‘İki erkek’ ayrıntısı her şeyi değiştirdi

KIZLARININ İFADESİ YENİDEN ALINACAK

Olay gecesi anneleriyle yemek yiyip film izlediklerini, annelerinin 2–3 şişe alkol içtiğini ve roman havası oynarken ayağının kayması sonucu camdan düştüğünü söyleyen Tuğyan Ülkem Gülter ve manevi kızı Sultan Nur Ulunun ifadelerinin yeniden alınacağı öğrenildi.

