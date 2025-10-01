Güllü'nün patronu serveti araştırılsın demişti! Bu kez de 6-7 milyon TL borç iddiası ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Güllü, Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Her gün Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni bir bilgi ortaya çıkarken Patronu Ferdi Aydın geçtiğimiz gün servetini işaret edip araştırılmasını istemişti. Aydın bu kez de Güllü’ye evin tadilatı için 6-7 milyon borç verdiğini iddia etti.

Arabesk müziğinin kraliçesi Güllü’nün ölümü günlerdir manşetlerde. Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından Güllü’nün ölümünde şüpheli bulunan detaylar incelenmeye başladı. Geçtiğimiz gün canlı yayında Güllü’nün patronu Ferdi Aydın Güllü'nün asistanı ve kızı hakkında çeşitli iddialarda bulup Güllü’nün servetine dikkat çekmişti. Aydın bu kez de Güllü’nün kendisinden evin tadilatı için 6-7 milyon borç verdiğini ileri sürdü.

GÜLLÜ’NÜN KAZANCI MERAK KONUSU OLDU?

Güllü’nün patronunun bu iddialarının ardından serveti ne kadar kazandığı merak edildi.

Ferdi Aydın şarkıcının kazancına ve servetine işaret ederek şunları söyledi:

"Ayda 4 kere bizim mekanımızda sahneye çıkardı. İnternetten bile kazancıyla ayda 2-3 milyondan aşağı kazanan bir sanatçı yok. 2 milyonu da boş verin, 1 milyon kazansa; Çınarcık'ta normal bir evde yaşayan kadın. 500 bin lira biriktirse, sene de 6 milyon biriktirir. 30 sene de 200 milyon lira, yine serveti olması lazım. Onun için, bir serveti var mıydı araştırılması lazım."

6-7 MİLYON BORÇ İDDİASI

Aydın ayrıca iddialarını sürdürürken Güllü'nün kendisinden Yalova'daki evin tadilatı için 6-7 milyon TL borç aldığını da ifade etti.

