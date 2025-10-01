Güllü'nün patronu serveti araştırılsın demişti! Bu kez de 6-7 milyon TL borç iddiası ortaya çıktı

Arabesk müziğinin kraliçesi Güllü’nün ölümü günlerdir manşetlerde. Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından Güllü’nün ölümünde şüpheli bulunan detaylar incelenmeye başladı. Geçtiğimiz gün canlı yayında Güllü’nün patronu Ferdi Aydın Güllü'nün asistanı ve kızı hakkında çeşitli iddialarda bulup Güllü’nün servetine dikkat çekmişti. Aydın bu kez de Güllü’nün kendisinden evin tadilatı için 6-7 milyon borç verdiğini ileri sürdü.

GÜLLÜ’NÜN KAZANCI MERAK KONUSU OLDU?

Güllü’nün patronunun bu iddialarının ardından serveti ne kadar kazandığı merak edildi.

Ferdi Aydın şarkıcının kazancına ve servetine işaret ederek şunları söyledi:

"Ayda 4 kere bizim mekanımızda sahneye çıkardı. İnternetten bile kazancıyla ayda 2-3 milyondan aşağı kazanan bir sanatçı yok. 2 milyonu da boş verin, 1 milyon kazansa; Çınarcık'ta normal bir evde yaşayan kadın. 500 bin lira biriktirse, sene de 6 milyon biriktirir. 30 sene de 200 milyon lira, yine serveti olması lazım. Onun için, bir serveti var mıydı araştırılması lazım."

6-7 MİLYON BORÇ İDDİASI

Aydın ayrıca iddialarını sürdürürken Güllü'nün kendisinden Yalova'daki evin tadilatı için 6-7 milyon TL borç aldığını da ifade etti.