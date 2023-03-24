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Adliye yakınlarında silahlı saldırı: Yaralılar var

Bakırköy Adliyesi yakınlarında bir bankanın önünde motosikletli bir şahsın silahlı saldırısı sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 15:39
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Adliye yakınlarında silahlı saldırı

Adliye yakınlarında silahlı saldırı: Yaralılar var
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Bakırköy Adliyesi yakınında öğle saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Öte yandan, yaşanan olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüsüne, bir vatandaşın silahlı saldırının yaşanmasının ardından kaçarak uzaklaşmaya çalıştığı anlar yansıdı.

Olay, Bakırköy Adliyesi yakınlarındaki bir bankanın önünde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan taraflardan biri motosikletiyle diğer tarafın bulunduğu olay yerine gelip silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sonucunda 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaşanan çatışma esnasında olay yerinde bulunan esnaf Ali Uğraş, “Saat 11.30 gibiydi. Silah sesleri geldi. Birbirlerine bayağı sıktılar. Motorun üzerinde iki kişi gördüm. Motor sonra direğe vurdu. Biri düşmüştü diğeri kaçtı. Bizim dükkanın köşesine kör bir kurşun geldi. Bizim camın köşesini deldi. Bizim kebap ocağını da delmiş. Elemanlarımıza bir zarar gelmedi. Saldıranlar da motosikletliydi.  Kaç kişi olduklarını görmedim” dedi.

Öte yandan, olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüsünde, silahlı saldırıyı duyan bir vatandaşın olay yerinden kaçarak uzaklaşmaya çalıştığı anlar yansıdı.

 (AA)

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