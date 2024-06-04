Adliyede eli kelepçeli 3'üncü kattan atlayan şüpheli, öldü

Kaynak: DHA
Adliyede eli kelepçeli 3'üncü kattan atlayan şüpheli, öldü

Adana'da, yargılanmak üzere eli kelepçeli olarak getirildiği adliyede güvenlik güçlerinin elinden kurtulan Oktay G., 3. kattan merdiven boşluğuna atlayarak intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesindeki Adana Adliyesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu suçlamasıyla adliyeye getirilen Oktay G., Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalar sırasında güvenlik güçlerinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kaçtı.

Elleri kelepçeli halde 3. kattan merdiven boşluğuna atlayan Oktay G., zemin kata düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yapılan kontrollerde Oktay G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Oktay G.'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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