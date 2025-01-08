Adliyeye sevk edilmişti! Kerimcan Durmaz tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adliyeye sevk edilmişti! Kerimcan Durmaz tutuklandı

Fenomen Kerimcan Durmaz, "yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği" iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Fenomen Kerimcan Durmaz, "yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği" iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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NE OLMUŞTU

Yasa dışı bahis soruşturma kapsamında Kerimcan Durmaz, dün gözaltına alınmıştı. Durmaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

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Burada Savcılığa ifade veren Durmaz, daha sonra tutuklama talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Şüpheli Durmaz, daha sonra çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“ BAHİS REKLAMI YAPILACAĞINDAN HABERİM YOKTU"

Kerimcan Durmaz ifadesinde şunları söylemişti:

"Ben sahne almak için orada bulunuyordum. Farklı bir amacım yoktu. Yasadışı bahis reklamı yapılacağından haberim bile yoktu. Zaten ben kendi sosyal medyamdan paylaşım yaptığımda da kesinlikle arkamda bulunan led de bahis reklamının olmamasına dikkat ettim. Zaten bilgim olsaydı buna kesinlikle izin vermezdim."

İddiaları reddeden Kerimcan Durmaz, DJ olarak çıktığı sahneden 10 bin euro tutarında kazanç sağladığını açıklamıştı.

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