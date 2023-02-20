Arda Turan için ağır sözler! Adnan Aybaba isyan etti: Bu kadar emekçi insana ayıp değil mi

İşte Adnan Aybaba'nın Arda Turan'a ağır sözleri:

Benim arkadaşım dünyayı 70 kere dolaşıyor. Ama Dışişleri Bakanı olacak diye bir kaide var mı? Yok!

Şimdi gelelim Arda Turan’a. Arda Turan Milli Takım’dayken Bilal Meşe’yi uçakta tartakladı mı?

Futbolu bırakırken Arda Turan bir açıklama yaptı mı? Özür diledi mi? Dilemedi.

Eğer böyle bir şey dediyse ben özür dilerim.

Bunların yüzünden Milli takımda o dönem skandallar yaşandı mı? Prim yüzünden! Yaşandı.

Fatih Hocayla aralarında büyük gitmeler gelmeler oldu mu? Oldu!

Arda Ümit Milli Takımın başına getirilecek konumda mı ya?

Hangi tecrübe, hangi bilgi, hangi görgü?

İyi futbolcu! Barcelona’da… Beni ilgilendirmiyor.

Türkiye’de yeni futbolcu yetiştirebilecek bilgi ve tecrübe sende var mı?

Bu kadar emekçi insana ayıp değil mi?

İsmin var diye teknik direktör mü olacaksın!