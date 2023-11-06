Adnan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Adnan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Adnan ne demek? Adnan isminin anlamı nedir?
ADNAN NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Adnan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Bir yere yerleşip ikamet eden, mukim.
- Güneyden esen yel, lodos.
- Cennette ölümsüzlüğe kavuşan kimse.
ADNAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Adnan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Adnan adını koymak caizdir.