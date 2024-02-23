Adnan Oktar suç örgütü ‘güncel yapılanması’ davasında yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar’ın örgütünün son durumunu ve eylemlerini ortaya çıkarmak için bir iddianame hazırladı ve İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi bu iddianameyi onayladı.

Mahkeme, terör suçlarına özel olarak baktığından, dosyayı yetkisizlik nedeniyle İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesine sevk etti.

Bu mahkemenin kabul ettiği iddianameye göre, sanıkların yargılanmasına yakında başlanacak. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, Adnan Oktar dahil 4’ü tutuklu, 42’si kaçak 72 sanığın yargılandığı başka bir dava da yakında görülecek.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna’nın “örgüt kurarak suç işleme” suçundan 5 ila 12 yıl arasında hapis istemiyle yargılanmaları talep ediliyor.

Ayrıca, bu kişilerin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ilgili maddesine göre, örgüt üyelerinin örgüt adına işledikleri tüm suçlardan sorumlu tutulmaları da isteniyor.

Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna, bu kapsamda, “örgütün veya amacının propagandasını yapma” suçundan 10,5 ila 31,5 yıl arasında hapis cezası alabilirler.

İddianamede, diğer 17 sanığın da “örgüte üye olma”, “örgüte yardım” ve “örgütün veya amacının propagandasını yapma” gibi suçlardan çeşitli hapis cezaları isteniyor.