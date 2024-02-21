Adnan Oktar vurun talimatı vermiş. En yakınındaki isim itiraf etti

Kaynak: Hürriyet
Adnan Oktar vurun talimatı vermiş. En yakınındaki isim itiraf etti
Adnan Oktar’ın korumalarına silah dersi aldırdığı ve risk halinde kim olduklarına bakmadan ateş etmelerinin emrini verdiği açıklandı. Ayrıca 'Tapınak Şövalyelerini İstanbul’a getirdiği de ortaya çıktı.

Adnan Oktar ve kedicikleri Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ederken, 1000 sayfalık yeni iddianame hazırlandı.

Adnan Oktar’ın kurduğu Adnan Oktar silahlı suç örgütü gündem olmaya devam ediyor. Suç örgütüne yönelik yeni iddianame hazırlandı.

Suç örgütünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Emre Kutlu bomba itiraflarda bulundu.

“VURUN TALİMATI”

Emre Kutlu 16 Ekim 2018’de verdiği ifadesinde, “Adnan Oktar yıllardır kemik olan koruma ekibine özel silah dersleri aldırır. Bunların organizasyonunu Tarkan Yavaş yapardı. Geriye kalan silahlı olanlar ise poligona giderdi. Adnan Oktar bu gruba sürekli riskli bir durum veya bize karşı bir hareket olursa kim olduğuna bakmadan ateş etmelerine söylerdi.” demiş.

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Kutlu, “Bu söylem bir talimattı. Bana hiçbir zaman silah almam teklif edilmedi. Çünkü Adnan Oktar sadece güvendiklerine silah aldırırdı. Bu kişiler yayında ve alışverişler başta olmak üzere Adnan Oktar her dışarı çıktığında korumalık görevi yaparlardı” diye konuşmuş.

TAPINAK ŞÖVALYERİNİ İSTANBUL’A GETİRMİŞ

Oktar'ın 'Tapınak Şövalyeleri' ile yakınlığı herkesi şaşırttı. Oktar’ın ABD’den gelen 'Tapınak Şövalyeleri' ile kameralar karşısına geçtiği ve İstanbul turu attırdığı ortaya çıktı.

Oktar’ın "Sizleri aramızda görmek bizler için büyük mutluluk" ifadelerini kullandığı bildirildi.

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DİN ADI ALTINDA İNSANLARI SÖMÜRDÜ

Hapse giren Adnan Oktar, din adı altında insanları sömürdü ve maddi imkanlar ile kurduğu örgüte özellikle genç insanları dahil ederek gencecik insanların hayatlarını mahvetti.

Oktar hakkında her geçen gün sayısız şikayet geliyor ve yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

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