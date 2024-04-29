Adnan Oktar yargıyı ikiye böldü

Kaynak: Cumhuriyet
Adnan Oktar yargıyı ikiye böldü
Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne ilişkin ortaya atılan yeni bir iddiaya göre örgütün sosyal medyada faaliyetlerini sürdüren trol hesaplarına yönelik kapatma talebi yargıda fikir ayrılıklarına neden oldu. Kulislerden edinilen bilgilere göre Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı’na şikayet edildi.

Türkiye’nin gündemini meşgul etmeye devam eden Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne ilişkin yeni bir iddia atıldı.

Ortaya atılan iddiaya göre mahkemede binlerce yıl hapis cezası alan ve cezası istinafta onanan Adnan Oktar'ın destekçileri, sosyal medyada faaliyetlerini sürdürürken; örgütün dışarıdaki üyelerince yürütülen trol çalışmaları sonucunda, bazı isimlere yönelik itibar saldırıları da devam ediyor.

Mahkemeye başvuran kimi mağdurlar ise söz konusu grup tarafından sosyal medyada baskı altına alındıklarını bildirdi.

6-001.jpg

MAHKEMEYE DURDURUN TALEBİ

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü tarafından mağdur edilen isimler, Avukat Eser Çömlekçioğlu ve Sena Akkaya Avvuran aracılığıyla, 19 Nisan’da İstanbul Adliyesi’ndeki Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak, X (Twitter)’da söz konusu faaliyetlerde bulunan 213 paylaşım hakkında şikayetçi oldu.

Mağdurlar, söz konusu hesapların kapatılması, X’in ilgili kararı yerine getirmemesi durumunda X’e bant daraltması uygulanmasını, bu da olmazsa X’e erişimin engellenerek X yöneticileri hakkında yasal işlem yapılmasını istedi.

8.jpg

'YARGIDA KRİZ YARATTI' İDDİASI

Mağdurlar tarafından yapılan talepten sonra yargıda kriz yaşandığı iddia edildi. Talep 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne giderken, mahkemenin hakimi izne ayrılırken, yerine atanan hakim, talebi red etti. Mağdurların söz konusu karara ilişkin 7. Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptığı itiraz başvurusu da reddedildi.

BAKAN TUNÇ 'RED' DEDİ İDDİASI

Kulislerden edinilen bilgilere göre, taleplerin reddedilmesinde Adalet Bakanı’nın devreye girdiği iddia edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, İstanbul Adliyesi’ndeki kritik isimlerle söz konusu talebe dair bir görüşme yaptığı iddia edildi.

Kulislerde konuşulanlara göre, Bakan red kararı verilmesi yönünde görüş bildirirken, karar da bu yönde alındı.

7.jpg

O PAYLAŞIMLAR GÜNDEME GELDİ

Söz konusu iddialar başka bir krize sebep olurken, paylaşımların bazılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Deccal benzetmesi yer alıyordu. Bu kez Adalet Bakanlığı, söz konusu paylaşımlar örnek gösterilerek Cumhurbaşkanlığı’na şikayet edildi.

Sonuç olarak yargıda ve bürokraside kriz yaratan Oktar Örgütü’nün trol ağları, yargı kararıyla halen faaliyetlerini sürdürüyor.

İlgili Haberler
Kurumsal yönetim ödülleri sahiplerini buldu
Kurumsal yönetim ödülleri sahiplerini buldu
Adnan Oktar 1 ayda 252 kez kadın avukatlarla görüşmüş
Adnan Oktar 'güvenlik' gerekçesiyle nakledildi
Adnan Oktar’ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Adnan Oktar’ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Adnan Oktar'ın teorisi, yeni müfredata girdi
Adnan Oktar suç örgütü ‘güncel yapılanması’ davasında yeni gelişme
Adnan Oktar suç örgütü ‘güncel yapılanması’ davasında yeni gelişme
Adnan Oktar vurun talimatı vermiş. En yakınındaki isim itiraf etti
Adnan Oktarcılar BM toplantısında katıldı. İsrailli siyasetçiler ayarlamış
Son Haberler
Su birikintisine düşerek hayatını kaybeden Edanur toprağa verildi Gündem
Su birikintisine düşerek hayatını kaybeden Edanur toprağa verildi
Mars’ta örümcekleri andıran izler tespit edildi. Avrupa Uzay Ajansı görüntüledi… Yaşam
Mars’ta örümcekleri andıran izler tespit edildi. Avrupa Uzay Ajansı görüntüledi…
Tilki ile dozer operatörünün muhabbeti gülümsetti Video
Tilki ile dozer operatörünün muhabbeti gülümsetti
Ebrar Karakurt Rusya'yı salladı. Rekorları alt üst etti Spor
Ebrar Karakurt Rusya'yı salladı. Rekorları alt üst etti
Yalova’da bir binanın çatı katında çıkan yangında 4 daire küle döndü Yerel Haberler
Yalova’da bir binanın çatı katında çıkan yangında 4 daire küle döndü
Kenya'daki bombalı saldırının bilançosu ağır oldu Dünya
Kenya'daki bombalı saldırının bilançosu ağır oldu
Gümüşhane'de midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı Gündem
Gümüşhane'de midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı