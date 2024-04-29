Adnan Oktar yargıyı ikiye böldü

Türkiye’nin gündemini meşgul etmeye devam eden Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne ilişkin yeni bir iddia atıldı.

Ortaya atılan iddiaya göre mahkemede binlerce yıl hapis cezası alan ve cezası istinafta onanan Adnan Oktar'ın destekçileri, sosyal medyada faaliyetlerini sürdürürken; örgütün dışarıdaki üyelerince yürütülen trol çalışmaları sonucunda, bazı isimlere yönelik itibar saldırıları da devam ediyor.

Mahkemeye başvuran kimi mağdurlar ise söz konusu grup tarafından sosyal medyada baskı altına alındıklarını bildirdi.

MAHKEMEYE DURDURUN TALEBİ

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü tarafından mağdur edilen isimler, Avukat Eser Çömlekçioğlu ve Sena Akkaya Avvuran aracılığıyla, 19 Nisan’da İstanbul Adliyesi’ndeki Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak, X (Twitter)’da söz konusu faaliyetlerde bulunan 213 paylaşım hakkında şikayetçi oldu.

Mağdurlar, söz konusu hesapların kapatılması, X’in ilgili kararı yerine getirmemesi durumunda X’e bant daraltması uygulanmasını, bu da olmazsa X’e erişimin engellenerek X yöneticileri hakkında yasal işlem yapılmasını istedi.

'YARGIDA KRİZ YARATTI' İDDİASI

Mağdurlar tarafından yapılan talepten sonra yargıda kriz yaşandığı iddia edildi. Talep 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne giderken, mahkemenin hakimi izne ayrılırken, yerine atanan hakim, talebi red etti. Mağdurların söz konusu karara ilişkin 7. Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptığı itiraz başvurusu da reddedildi.

BAKAN TUNÇ 'RED' DEDİ İDDİASI

Kulislerden edinilen bilgilere göre, taleplerin reddedilmesinde Adalet Bakanı’nın devreye girdiği iddia edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, İstanbul Adliyesi’ndeki kritik isimlerle söz konusu talebe dair bir görüşme yaptığı iddia edildi.

Kulislerde konuşulanlara göre, Bakan red kararı verilmesi yönünde görüş bildirirken, karar da bu yönde alındı.

O PAYLAŞIMLAR GÜNDEME GELDİ

Söz konusu iddialar başka bir krize sebep olurken, paylaşımların bazılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Deccal benzetmesi yer alıyordu. Bu kez Adalet Bakanlığı, söz konusu paylaşımlar örnek gösterilerek Cumhurbaşkanlığı’na şikayet edildi.

Sonuç olarak yargıda ve bürokraside kriz yaratan Oktar Örgütü’nün trol ağları, yargı kararıyla halen faaliyetlerini sürdürüyor.