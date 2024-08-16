Adnan Polat Fenerbahçe'yi karıştırdı

Bir yayın platformu Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan’ın kariyerini anlatan bir belgesel çekti.

Bugün itibariyle yayınlanan belgeselde Galatasaray eski başkanı Adnan Polat’ın Arda Turan hakkında yaptığı itiraf gündem oldu.

Aziz Yıldırım’ın Arda Turan’a yaptığı teklifi yıllar sonra anlatan Adnan Polat Turan’ı nasıl takımda tuttuklarını böyle anlattı:

"Aziz Yıldırım o dönem bir menajer vasıtasıyıla Arda Turan'a yılda 5 milyon dolar ve 5 yıllık kontrat teklif etmişti. Arda biziden 1 milyon dolar alıyordu. Arda'nın kontratının imzasız kopyasını istedim. Rakamları boş bıraktırdım. Geldiğimde Arda kontratı imzalamıştı. Galatasaray ile yıllık 2 milyon dolara 5 yıllık kontrata imza attı"