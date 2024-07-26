Adnan Polat yerle bir oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Adnan Polat yerle bir oldu

Adnan Polat babası İbrahim Polat'ı kaybetti.

2008-2011 yılları arasında Galatasaray başkanlığı yapmış olan Adnan Polat’ın babası İbrahim Polat hayatını kaybetti.

93 yaşında hayata gözlerini yuman İbrahim Polat için sarı-kırmızılılardan bir başsağlığı mesajı geldi.

Galatasaray yayınladığı mesajda şu ifadelere: yer verdi:

"Kulübümüzün eski başkanlarından Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat'ın vefat ettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi, 28 Temmuz 2024 Pazar günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı'na defnedilecektir.

Merhuma Allah'tan rahmet, Polat ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz"

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