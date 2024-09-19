Adrian Wojnarowski gazeteciliği bıraktı. Spor medyasında bir dönemin sonu

NBA kulüplerinden verdiği transfer ve sakatlık haberleriyle dünya çapında üne kavuşan gazeteci Adrian Wojnarowski emekli olduğunu açıkladı. ESPN’deki görevini ve gazeteciliği bırakan Wojnarowski’nin yeni görevi belli oldu.

Spor medyasında bir dönem sona erdi. NBA takımlarından verdiği transfer ve sakatlık haberleriyle öne çıkan, verdiği transfer haberi günler içinde resmen duyurulan Adrian Wojnarowski mesleği bıraktı. 2017 yılından bu yana ESPN’de görev yapan Wojnarowski kariyerine kolej basketbolunda genel menajer olarak devam edecek. Gazetecilikten emekli olan Wojnarowski St. Bonaventure Üniversitesi’nde basketbol takımının genel menajeri oldu.

ESPN’de açıklama yapan Wojnarowski "Öğrenci sporcularımıza, koçlarımıza ve kurumumuza hizmet rolünde sevdiğim bir üniversiteye ve topluluğa geri dönebilmek hayatımın heyecanı” şeklinde konuştu.

Emeklilik kararını sosyal medya hesabından da duyuran Wojnarowski "Yıllarca herkesin takımını raporladıktan sonra, kendi takımıma geri dönüyorum” dedi. ABD’li eski gazeteci üniversite eğitimini St. Bonaventure’da almıştı.

Kolej basketbolu, en az NBA kadar büyük bir kitle tarafından takip ediliyor. Üniversiteler takımlarına yetenekli genç oyuncuları katmak için büyük çaba harcarken son dönemde takımlar, yönetimlerine genel menajerleri katmaya başladı. Profesyonel basketbol kulüplerinin yönetimlerinin en önemli parçalarının biri olan genel menajerler, kolej takımlarının yapılanması, yetenekli oyuncuların bulunması ve imaj çalışmaları için önemli yer tutmaya başladı.