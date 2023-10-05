Adriana Lima'ya tahtakuruları saldırdı. Lüks otelde şoku yaşadı

Geçen yıl ağustos ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Adriana Lima, eski formuna kavuşmuş haliyle dikkat çekmişti.

Şu sıralar Paris Moda Haftası'nda olan model sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Lima, otelde geçirdiği bir gecenin ardından hayranlarını meraklandıran bir fotoğraf paylaştı.

Lima paylaşımına 'İpucu vereyim, tahtakuruları,' notunu ekledi.

Öte yandan Paris hükümeti, daha önce şehrin tahtakurusu istilasına uğradığını açıklamıştı. Toplu taşıma araçları da dahil birçok kamusal alanı basan tahtakuruları ile mücadele etmek adına bir plan başlatıldığı ifade edilmişti.