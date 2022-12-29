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Antalyaspor'un yıldızı memleketine dönmek istiyor. Futbolu Brezilya'da bırakacak

Antalyaspor'un forvet oyuncusu Luiz Adriano, Brezilya'ya dönerek kariyerini International formasıyla bitirmek istediğini açıkladı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 16:01
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Adriano futbolu Brezilya'da bırakacak. Antalya'dan ayrılmak istiyor

Antalyaspor'un yıldızı memleketine dönmek istiyor. Futbolu Brezilya'da bırakacak
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Adriano'nun Antalyaspor ile gelecek yılın ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor ve bu sayede şimdiden başka bir takımla ücretsiz transfer için ön anlaşma imzalayabiliyor.
Revista Colorado'ya konuşan Adriano, ailesine yakın olmak için Porto Alegre kentine yerleşmek istediği ve İnter formasını çok özlediği açıkladı.
Luiz Adriano'nun dönme planlarını sezon sonu için yaptığı ve geleceğinin önümüzdeki günlerde belli olacağı ileri sürüldü.

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