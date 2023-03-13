13 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Afad: 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinden sonra 13 Mart’a kadar geçen sürede 17 bine yakın deprem meydana g

Afad: 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinden sonra 13 Mart’a kadar geçen sürede 17 bine yakın deprem meydana gelmiştir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bugüne dek bölgede 17 bine yakın artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 20:23
Takip Et

Afad: 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinden sonra 13 Mart’a kadar geçen sürede 17 bine yakın deprem meydana gelmiştir

Afad: 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinden sonra 13 Mart’a kadar geçen sürede 17 bine yakın deprem meydana gelmiştir
+
Aa
-

AFAD, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 17 bine yakın artçı deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD’ın bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinden sonra 13 Mart'a kadar geçen sürede 17 bine yakın deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat takip edilmeye devam edilmektedir.”

ANTAKYA’DA BİR DEPREM DAHA

Öte yandan Hatay’ın merkez ilçesi olan Antakya’da bugün saat 18.06’da 3.7 büyüklüğünde, 7 kilometre derinlikte bir deprem daha meydana geldi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
1
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
2
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
3
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
4
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
5
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
6
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
7
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿Nazilli’de 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
﻿Nazilli’de 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
﻿Nazilli’de 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
﻿29 yaşındaki uzman çavuş kalbine yenik düştü
﻿29 yaşındaki uzman çavuş kalbine yenik düştü
﻿29 yaşındaki uzman çavuş kalbine yenik düştü
﻿Kuzey Kıbrıs'ta depreme hazırlık
﻿Kuzey Kıbrıs'ta depreme hazırlık
﻿Kuzey Kıbrıs'ta depreme hazırlık
﻿Ertuğrul Doğan'ın bombası ortaya çıktı. Trabzonspor'a dünya yıldızı
﻿Ertuğrul Doğan'ın bombası ortaya çıktı. Trabzonspor'a dünya yıldızı
﻿Ertuğrul Doğan'ın bombası ortaya çıktı. Trabzonspor'a dünya yıldızı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.