AFAD, afetten etkilenen mahalleyi yeniden kurdu

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde meydana gelen kaya düşmesinden etkilenen vatandaşlar için AFAD Kayseri İl Müdürlüğü tarafından inşa edilen afet evleri tamamlandı. Toplam 101 afet evi tamamlanırken, 8 evin yapım çalışmaları ise devam ediyor.

Başköy Mahallesi, "afet bölgesi" olarak belirlenmiş durumda ve burada yaşanan kaya düşmelerinden etkilenen vatandaşların güvenli bir şekilde yerleştirilebilmeleri amacıyla iyileştirme çalışmaları sürdürülüyor. AFAD Kayseri İl Müdürü Rıfat Genç, muhtemel kaya düşmelerinin ve can kayıplarının önüne geçmek için yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Genç, "Meydana gelen afetlere hızlı müdahale ediyoruz ve riskli alanlarda da gerekli önlemleri alıyoruz. 7269 sayılı kanun çerçevesinde, heyelan, çığ, sel gibi afet risklerine karşı önlem çalışmalarını sürdürüyoruz. Başköy Mahallesi'nde, kaya düşmesinden etkilenen vatandaşlarımızı yeni ve güvenli yerleşim alanlarına taşıma projemiz kapsamında toplam 101 konut inşa ettik. 8 konutun inşaatı ise devam ediyor. Bu tedbirlerimiz, muhtemel afetler için sürecek" dedi.

Genç, ayrıca, muhtemel afetlere hazırlık çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. 22 farklı kurum ve sivil toplum kuruluşundan toplam 1.233 kişiye afet eğitimi verdiklerini ifade eden Genç, 5 sivil toplum kuruluşunun da AFAD tarafından akredite edildiğini kaydetti. "Ülkemizde yaşanabilecek afetlere karşı hazırlıklarımız her daim devam ediyor. AFAD Başkanlığı olarak, 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirme seferberliği başlattık. Kayseri’deki eğitimler sayesinde, olası bir afette etkin müdahale için hazırlığımızı güçlendiriyoruz" diye ekledi.

Gönüllü sayısının her geçen gün arttığını da belirten Genç, "Kayseri'de gönüllü sayısı 23 bin 294'e ulaştı. Bu, afetlerle ilgili bilinçli bireylerin sayısının artması demektir. Gönüllülerimize yönelik 'Destek AFAD Gönüllüsü' eğitimleri veriyoruz. Şu anda 665 kişi, muhtemel afetlerde sahada görev alabilecek seviyeye ulaştı. Bu gönüllüler, afet anında büyük bir destek sağlayacak" ifadelerini kullandı.