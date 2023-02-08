Adıyaman Besni’de can pazarı. AFAD ekipleri hala ulaşmadı

KRT’de yer alan habere göre, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin çok etkilediği yerlerden bir tanesi de Adıyaman’ın Besni ilçesi. Çok sayıda binanın yıkıldığı ilçede onlarca kişi de hayatını kaybetti.

"AFAD EKİPLERİ HALA GELMEDİ"

Enkaz altında kalanlara ilk müdahaleyi gönüllü ekiplerin yaptığını aktaran Besnili vatandaşlar, AFAD ekiplerinin depremin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen hâlâ bölgeye ulaşmadığını söyledi.

Bir depremzede adeta can pazarına dönen ilçede yardım çağrılarının yanıtsız kaldığını belirtti: “Enkazın altından ses geliyor, insanlar ‘bu bizim değildir’ diyerek hemen bizimkini arayalım diyerek es geçebiliyorlar.”

‘YEREL YÖNETİCİLER AÇIKLAMA YAPMIYOR’

İlçede bulunan Polonyalı kurtarma ekipleri ve Kastamonu'dan gelen Taşköprü Belediyesi itfaiyecileri çok sayıda kişiyi göçük altından çıkardı. Ancak artçı sarsıntıların devam ettiği ilçede dün gece bir bina daha yıkıldı. Ulaşacak yetkili bulamayan yurttaşlar yardım istedi:

“Hasar almayan duvarı çatlamayan bina yok. Çoğu da yeni yapılar. Müteahhitler ortada yok, yerel yöneticiler açıklama yapmıyor. Ambulanslara hasta yakınları alınmıyor çünkü ön koltukta bile yaralı taşınıyor”