AFAD gönüllüleri eğitimlerini tamamladı

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personellerince verilen AFAD gönüllüsü eğitimleri tamamlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca hazırlanan Destek AFAD Gönüllüsü kimlik kartları ve sertifikaları, eğitimleri başarıyla tamamlayan gönüllülere teslim edildi.

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitim salonunda gerçekleştirilen programa, Bayburt Vali Yardımcısı Yunus Coşkun katılım sağlayarak, eğitimlerini tamamlayan gönüllüleri tebrik etti. Gönüllülere kimlik kartları ve sertifikaları Vali Yardımcısı Yunus Coşkun, AFAD İl Müdürü Uğur Minder, Eğitim Şube Müdür Vekili Ali Varol tarafından verildi. Hafif arama kurtarma, yangın, insani yardım eğitimi ve ilk yardım farkındalığı eğitimlerinin tamamlayarak, Destek AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanan 27 gönüllüye kimlik kartları ve sertifikaların yanı sıra çeşitli hediyeler de takdim edildi. Programda, AFAD Gönüllü Koordinatörleri Gülcan Başoluk ve İhsan Oğuz da yer aldı.