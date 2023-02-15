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AFAD ile AHBAP arasındaki protokol ortaya çıktı. AFAD yetersiz kaldığı ve beceremediği için hedef gösteriliyorlardı. Haluk Levent paylaştı

Deprem bölgesine yaptığı yardımlar sonrası hedef gösterilen AHBAP’ın AFAD ile yaptığı protokol ortaya çıktı. Haluk Levent AFAD ile protokol imzalandığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 12:17
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AFAD ile AHBAP arasındaki protokol ortaya çıktı

AFAD ile AHBAP arasındaki protokol ortaya çıktı. AFAD yetersiz kaldığı ve beceremediği için hedef gösteriliyorlardı. Haluk Levent paylaştı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AHBAP'ı hedef almasının ardından sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından, AFAD'la işbirliğine ilişkin bir belge yayınladı.

Türkiye, Kahramanmaraş'ı vuran ve bölgede ağır yıkıma yol açan depremlerin yaralarını tek yürek sarmaya çalışıyor. Deprem bölgesinde yaptığı yardımlarla kamuoyunun takdirini kazanan AHBAP  Derneği AKP ve MHP çevrelerinin hedefinde... Depremzedeler için bağış toplayan AHBAP ve Haluk Levent’i yıpratma kampanyası devam ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin dünkü grup toplasında gündemi değerlendirirken deprem bölgesindeki yardım çalışmaları ile gündeme gelen AHBAP ve Babala TV'yi hedef almasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da üstü kapalı tehdit geldi. Soylu, "Yardım kampanyası AFAD tarafından gerçekleştiriliyor, onun için toplanan bağışlarla ilgili ne harcandı, ne kadar harcandı, bunun tamamen geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de aynı istikamette olacağını söylemek isterim. Bu konuda devletle eş koşmaya çalışan varsa da gereği yerine getirilecektir" dedi.

AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, AFAD'la yıllardır sürdürdükleri işbirliği protokolü olduğunu belirtti. AFAD ile bir görüntüyü de paylaşan Levent, mesajına şu notu düştü:

"Protokol yok devletten ayrı çalışıyor diyenler! Yıllardır Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depolarında görev aldık. Deprem ve yangınlarda birlikte çok çalıştık Daha da çalışacağız. AFAD devleti AHBAPLAR da STK olarak gönüllüleri temsil eder. Ayrıca yıllardır sürdürdüğümüz işbirliği protokolümüz var."

BAHÇELİ AHBAP VE BABALA TV’Yİ HEDEF ALMIŞTI

Bahçeli'nin, "Devletin yetişemediği ne vardır da Ahbapçılar ve Babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır? Bu sahtekârların artık TV'lerde yer almaması lazımdır. Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru yoldur" açıklamalarını yapmıştı.

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