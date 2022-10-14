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AFAD'dan Amasra'da yaşanan patlamayla ilgili açıklama

AFAD tarafından yapılan açıklamada patlamanın kaynağının trafo olduğu açıklanmıştı. İlerleyen saatlerde AFAD, patlamanın trafo kaynaklı olduğu açıklamasını geri çekti.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 20:55
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AFAD tarafından Amasra'da yaşanan maden patlamasıyla ilgili açıklama yapıldı

AFAD'dan Amasra'da yaşanan patlamayla ilgili açıklama
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Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK'ya ait bir madende bir patlama meydana geldi. Patlama sırasında maden sahasında 87 işçinin bulunduğu tahmin edilirken Bartın valisi tarafından yapılan açıklamada 14 işçinin patlamanın yaşandığı madende çıkartıldığı öğrenildi.

AFAD tarafından Amasra'da yaşanan patlamanın trafo kaynaklı olduğu iddia edilmişti. AFAD, yaşanan patlamanın trafo kaynaklı olduğu paylaşımını ilerleyen saatlerde geri çekti.

AFAD AÇIKLAMASI

AFAD tarafın yapılan açıklamada patlamanın sebebi olarak trafo olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada bölgeye çevre illerden çok sayıda müdahale ekibinin sevk edildiği açıklandı.

AFAD tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Bartın Türkiye Taşkömürü Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir.

AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Jandarma, Türkiye Taşkömürü ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir.

Ankara ve Sakarya’dan birer mobil koordinasyon tırı yönlendirilmiştir.

Kütahya, Zonguldak, Karabük ve Eskişehir İl AFAD müdürleri ile Sakarya, Kütahya ve Eskişehir’den AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

Kütahya ve Zonguldak’tan tahlisiye ekipleri yönlendirilmiştir.

Kızılay’dan 2 ikram aracı ve 3 personel aracı bölgeye sevk edilmiştir.

Bölgede iletişim kesintisi olmamakla birlikte, tedbir amacıyla 1 mobil baz istasyonu gönderilmiştir.

Gelişmeler takip edilmektedir."

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