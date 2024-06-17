Kara Kuvvetleri Komutanı Mehmetçiğin bayramını kutladı

Kaynak: ANKA
Kara Kuvvetleri Komutanı Mehmetçiğin bayramını kutladı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kilis Çıldıroba’daki 6’ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Komutanlığı Esas Komuta Yeri ile Kilis’deki 1’inci Hudut Alayı Darmık Üs Bölgesini denetleyerek görevli personelin bayramını kutladı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Kiliste...

Çıldıroba'daki 6’ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Komutanlığı Esas Komuta Yeri ile Kilis’deki 1’inci Hudut Alayı Darmık Üs Bölgesinde Mehmetçikle bir araya geldi. Orgeneral Bayraktaroğlu askerin bayramın kutladı.

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Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu nöbetteki askerin ailesini telefonla arayarak, telefon görüşmesi yapmasını sağladı.

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Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ayrıca Suriye Harekat Alanındaki birlik komutanları ile görüşerek bayramlarını kutladı ve bölgede alınacak tedbirlere yönelik emirler verdi.

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