Son nefesini bahçede verdi

Kazımkarabekir Mahallesi 252. Sokak'ta bulunan müstakil evde yaşayan 67 yaşındaki Hikmet Kuş'un bahçe duvarının yanında hareketsiz yattığını gören komşuları durumu 112'ye ihbar etti. Verilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Kuş'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Kuş'un yapılan ilk inceleme sonucu gece yarısı düşerek kafasını beton zemine çarpması sonucu hayatını kaybettiği ihtimali ağırlık kazandı.

Hikmet Kuş'un cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.