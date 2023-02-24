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AFAD: Üç dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8 bin 550 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 02:21
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AFAD: Üç dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor

AFAD: Üç dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor
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Tatar, AFAD’da düzenlenen basın toplantısında, 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 20 Şubat’ta da Hatay’da 6,4 büyüklüğünde deprem olduğunu hatırlattı.

Bu depremlerin birçok artçı sarsıntıya neden olduğuna işaret eden Tatar, “Dört ayda kaydetmemiz gereken deprem sayısını yaklaşık 17 gün içinde kaydettik. Yani yaklaşık üç dakikada bir artçı sarsıntı meydana geldi” dedi.

Tatar, bu artçı sarsıntıların büyük bölümünün hissedilir büyüklükte olduğunu söyleyerek, “Önümüzdeki günlerde halen 5’in üzerindeki büyüklüklerde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz. Bu anlamda vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları son derece büyük önem taşıyor” uyarısında bulundu.

Deprem bölgesindeki illerde, ağır hasarlı binalardan eşya alımının yasaklandığını hatırlatan Tatar, bu kurala mutlaka uyulması gerektiği belirtti.

GÜRÜN DE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Tatar, depremden etkilenen 11 ilin dışındaki bazı şehirlerin ilçelerinde de birtakım hasarların olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bu anlamda Niğde’nin değişik ilçelerinde, Sivas’ın Gürün ilçesinde, Kayseri’nin depremin merkez üssüne yakın ilçelerinde birtakım hasarlı binaların olduğu yönünde bilgiler var. Bir yandan bu yerleşim alanlarında hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hasar tespit çalışması tamamlanan Sivas’ın Gürün ilçesi de ‘genel hayata etkili afet bölgesi’ olarak şu anda değerlendirilmiş durumda.” (AA)

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