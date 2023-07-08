AFAD'dan sağanak yağış uyarısı. İlleri tek tek saydılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, bugün 15 ilde yağış bekleniyor.

AFAD'dan sağanak yağış uyarısı. İlleri tek tek saydılar

ANKA'nın haberine göre; AFAD, bu illerde sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

AFAD, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 11 ilimize Turuncu 4 ilimize Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır. 8 Temmuz Cumartesi günü; İstanbul, Bursa, Bilecik ve Yalova Kastamonu, Sakarya, Bartın, Karabük, Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Sinop, Samsun ve Ordu Turuncu yağış uyarısı verilen illerimizdeki il valiliklerine ve muhtarlara bilgilendirme ve uyarı yapılmıştır. Düzce, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak illerimize tedbir amaçlı ilave personel ve ekipman sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.”

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